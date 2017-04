Ondernemers willen honderd elektrische deelscooters verhuren

Dat vertellen ze in het tv-porgramma EenVandaag. "Je kunt zo langs het verkeer, want in de hoofdstad is eigenlijk de auto verleden tijd. Op de gracht kun je zomaar een halfuur stilstaan."

Wethouder Pieter Litjens vertelt enthousiast te zijn over het plan. "Op zich een mooi concept. Mooi dat de scooter elektrisch is, voor de luchtkwaliteit in de stad is dat hartstikke goed."

Ook vindt hij het goed dat de scooters gedeeld worden. "Dat betekent dat één scooter vaker gebruikt wordt en minder lang alleen maar stilstaat. Bij auto's en fietsen merken we toch dat ze tachtig of negentig procent van de tijd stilstaan, dat is zonde."