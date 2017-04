Leerlingen As-Siddieq verlaten om geloof zaal tijdens dansoptreden

Dat optreden was onderdeel van een debatbattle van de stichting Discussiëren kun je leren. Aan dat debat deden meerdere Amsterdamse scholen mee, waaronder As-Siddieq. Kinderen gingen met elkaar in gesprek over onder andere de multiculturele samenleving. Naar aanleiding van een artikel in Het Parool ontstond er discussie over het handelen van As-Siddieq.

De school vindt alle ophef rond de debatbattle onterecht. "De leerlingen kozen ervoor om tijdens een optreden van streetdancers, waarbij kinderen het podium betraden om mee te dansen, zich even terug te trekken. Reden: muziek en dans is vanuit de islam alleen toegestaan binnen bepaalde richtlijnen", schrijft de school in een reactie.

Lef

"Er zijn meer scholen die helemaal niet meedoen aan de debatbattle", zegt Chantal Deken van de organisatie van het debat. "Er komen best heftige onderwerpen aan bod zoals homodiscriminatie en radicalisering. De As-Siddieq-school heeft juist lef getoond door de dialoog te kiezen." Zij zegt het jammer te vinden dat de school in een kwaad daglicht gesteld wordt.

Wethouder Kukenheim van Onderwijs vindt het 'jammer' dat de leerlingen van As-Siddieq niet mochten kijken naar de optredens. "Maar ik vind het wel goed dat As-Siddieq meedoet aan Discussiëren kun je leren, want leerlingen komen zo met elkaar in aanraking", zegt ze tegen Het Parool. Het is volgens haar aan de Inspectie van het onderwijs om te onderzoeken of de school voldoende aandacht geeft aan burgerschap.

Maar VVD-raadslid Samira Bouchibti legt zich niet neer bij de reactie van Kukenheim. "Ik vind dat de wethouder ook een moreel oordeel moet geven. Het is een Amsterdamse school en daarom een Amsterdamse verantwoordelijkheid." Bouchibti heeft aangegeven vragen te gaan stellen in de raad. "Kinderen op zo'n school worden niet correct klaargestoomd voor de samenleving."