Amsterdamse rederijen vrezen loting vergunningen

Het gaat om boten die langer zijn dan 14 meter. Er zijn 135 vergunningen te vergeven, maar bijna 500 aanvragen.

"Al maanden wordt er slecht geslapen", vertelt Frans Heijn, voorzitter van de Verenigde Rederijen Amsterdam. "Het is een ramp. Meer dan tien rederijen zullen sowieso omvallen en die komen er niet overheen."

Arno Koningstein en Boen Tan lieten ruim tien jaar geleden een boot bouwen voor een miljoen. Als zij niet worden ingeloot dan vrezen ze het ergste. "Het is zo verschrikkelijk veel geld, dit is echt aangeschaft voor dertig jaar".

De twee vrezen niet van hun boot af te komen. "Hij is speciaal gebouwd op de maten van de bruggen van Amsterdam. We hebben ook dubbele schroeven. Een boegschroef zit erin dus de boot is heel wendbaar. We hebben al zitten informeren. We hebben niemand gevonden die de boot wil kopen."

Duurzaamheid

De gemeente maakt onderscheid tussen boten die 'gezichtsbepalend' zijn (60 bootvergunningen) en 'regulier' (75 bootvergunningen). Er is een puntensysteem om te zien welke rederijen de meest geschikte boten hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld duurzaamheid.

Arno Koningstein en Boen Tan, die net als andere rederijen een eeuwigdurende vergunning hadden, hielden daar eerder geen rekening mee. "De gemeente heeft dus allemaal regels en wetten gemaakt waar je je als ondernemer aan houdt. En wat doet de gemeente zelf? Ze veranderen de regels waardoor je opeens failliet gaat."

Volgens de Verenigde Rederijen Amsterdam moet de stad rederijen de gelegenheid geven om zich aan te passen. "Je moet de mensen de kans geven om die hele economische tijd uit te varen, of je moet echt goede criteria hebben. En dat is niet gelukt. Het is nu een grappelton."

Loting

De loting zal plaatsvinden op 24 april. Vanaf 2020 mogen de boten die niet uitgeloot worden Amsterdam niet meer in. De vergunningen die vanaf dan ingaan zijn niet meer eeuwigdurend, maar gelden voor een periode van tien jaar.

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Udo Kock liet vandaag weten de loting af te wachten.