Verdachte (27) verkrachting Brettenpad vrijgesproken

De rechtbank in Amsterdam oordeelt donderdag dat er te weinig bewijs is voor een veroordeling.

P. werd vorig jaar gearresteerd na een DNA-match in het onderzoek van de politie. In maart van dit jaar werd echter besloten dat hij de uitspraak in vrijheid mocht afwachten.

Deze beslissing kwam nadat een van de twee geraadpleegde deskundigen oordeelde dat er te weinig DNA bij het slachtoffer is aangetroffen om te kunnen stellen dat het overeenkomt met het DNA van Enes P. Ook zou het van slechte kwaliteit zijn.

Verklaring

Volgens de rechtbank had een nieuwe onderzoekstechniek meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het DNA-materiaal, maar daar heeft de officier van justitie geen verzoek toe gedaan. "Als de rechtbank zelf een dergelijk onderzoek zou hebben bevolen, zou zij te veel op de stoel van de officier van justitie gaan zitten", aldus de rechtbank.

De verklaring van de man over de gebeurtenissen van de avond van de verkrachting, acht de rechtbank als ongeloofwaardig. P. had geen alibi voor het moment waarop de verkrachting plaatsvond. "Dat is echter onvoldoende om te bewijzen dat hij de dader is geweest", laat de rechtbank donderdag in een verklaring weten.

Strafeis

De vrouw werd 10 mei 2015 van haar fiets gesleurd en in de bosjes langs het fietspad verkracht.

P. heeft volgens zijn advocaat Francisco Soriano altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben. "DNA is het enige bewijs in deze zaak. Bovendien gaf het slachtoffer een signalement dat niet overeenkomt met mijn cliënt. P. is dik, vadsig en heeft een gitzwarte baard, terwijl de dader werd omschreven als een man met een normaal postuur en een lichte baard", liet Soriano eerder dit jaar weten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist tegen P..