Eigenaar kermisattractie geschrokken van losschieten beugel

Donny Elsinga, een medewerker van de Bungee Katapult greep meteen in. "Ik schrok heel erg in eerste instantie. Ik heb de eerste kans dat ik haar kon laten zakken gelijk gepakt om haar veilig naar de grond te halen. Ze was wel een beetje overstuur ja", zegt Donny.

De eigenaar van de Bungee Katapult, Aschwin Elsinga, zegt altijd een duidelijke uitleg te geven. "Wij geven een instructie hoe ze de handen moeten doen en hoe ze de benen moeten zetten in de bal. En dat is bij mevrouw even niet doorgedrongen, denk ik."

Volgens Aschwin is er echter nooit een gevaar geweest dat ze er daadwerkelijk uit zou vallen. "Je kunt je vierpuntsgordel niet open krijgen. Daar zit je veilig in. We kunnen de beugel net zo goed weglaten, want het is een tweede veiligheid. Niet de eerste. Maar je schrikt wel als je zoiets ziet. Het is nog nooit eerder voorgekomen."

Onderdoor gegleden

Donny denkt dat de vrouw met haar knie tegen de beugel is gekomen of een hendel per ongeluk vastgepakt.. "Daardoor is de beugel zo opengegaan en daardoor is ze er onderdoor gegleden. Maar je kan er niet onderuit komen."

Direct na het incident is de politie erbij gekomen. Die constateerden dat de veiligheid van de attractie in orde was. En een halfuur daarna mocht de Bungee Katapult weer open. Toch zat de schrik er bij de eigenaren ook even goed in.