Politie vermoedt drie daders bij pelikanenroof Artis

De pelikaneneieren kunnen duizend tot tweeduizend euro per stuk opleveren.

De politie gaat uit van een georganiseerde actie. "De eieren hebben de grootte van twee kippeneieren. Het is in je eentje simpelweg onmogelijk om tien van die eieren in één keer mee te nemen."

Er zijn opvallend genoeg geen camerabeelden van de diefstal. "Door een technisch mankement werkte het systeem die avond niet. We zijn dus extra afhankelijk van getuigen die iets hebben gezien. Of mensen die de drie verdachten met een flinke tas of tassen Artis weer hebben zien verlaten."

Uitgebroed

De vier eieren die niet waren gestolen zijn begin deze week alsnog uitgekomen. "Daar zijn gewoon levende pelikaantjes uitgekomen. Maar wij willen natuurlijk weten waar de rest van de eieren is gebleven. Mogelijk zijn of worden de eieren te koop aangeboden", zegt Koek.

Bij de diefstal, in de nacht van zondag 2 op maandag 3 april, liep een volwassen pelikaan een gebroken poot op. Het dier overleed later, vermoedelijk aan de gevolgen van stress.