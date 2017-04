Kapotte Wiegbrug nog bijna twee weken dicht voor scheepvaartverkeer

Toen de brug volledig omhoog was bleef de motor doordraaien, waardoor het brugmechanisme vernield werd.

De brug wilde vervolgens niet meer omlaag. Verkeer moest urenlang worden omgeleid. Uiteindelijk moest een kraan eraan te pas komen en kon de brug gecontroleerd omlaag gebracht worden.

Sindsdien is de Kostverlorenvaart afgesloten voor groter scheepvaartverkeer.

Omleidingen

De verwachting is dat de brug in de week van 24 april weer zelfstandig open en dicht kan. Het verkeer over de Wiegbrug zal nog twee keer te maken krijgen met omleidingen.

Op woensdag 19 april is de brug vijf tot tien minuten afgesloten. In de nacht van 20 op 21 april wordt de brug getest en is hij de hele nacht gestremd.