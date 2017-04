Beugel schiet los in katapult-attractie Amsterdam

Goed te zien is hoe de benen van de vrouw los uit de stoeltjes bungelen. De vrouw is later luid schreeuwend te horen.

De vrouw wilde een 'ritje' maken in de Bungee Katapult. Een attractie waarbij twee mensen naast elkaar in een stoel zitten die de lucht in wordt gelanceerd. De stoeltjes zitten aan een dik elastiek vast, waardoor je weer terugveert.

In de attractie wordt men stevig vastgezet in een vierpuntsgordel. Over de schouder komt vervolgens een beugel die voor extra stevigheid moet zorgen. Deze schoot tijdens de lancering los, zo is te zien op een video. De vrouw bungelt uit haar stoeltje terwijl de attractie op en neer gaat. Gelukkig houdt de gordel het en loopt alles goed af.

Knop

Volgens de eigenaar van de attractie zou de vrouw per abuis haar handen en voeten op de verkeerde plek hebben gehad. Toen ze in de goede positie probeerde te komen, kwam ze in aanraking met de knop waarmee de beugel los gaat.

Volgens de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om een incident. De vergunningen en certificaten van de attractie waren in orde.