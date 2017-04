Tram 24 rijdt na veertien jaar weer op oude route in Amsterdam

Tram 24 rijdt in Amsterdam tussen de Ceintuurbaan en de Albert Cuyp, twee haltes die zich allebei in de wijk De Pijp bevinden. Dit stuk was veertien jaar lang afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn.

Het proefrijden is dinsdagmiddag begonnen, nadat elf maanden eerder de lijn (met alternatieve route) tijdelijk werd opgeheven. Op de haltes wordt gekeken of de opstaphoogten juist zijn en of alle verkeerslichten nog werken.

"Ik ben blij dat de werkzaamheden bijna klaar zijn", zegt Wouter Hamelink, een omwonende die op de kop bij de Ceintuurbaan woont. "Naar mijn idee hebben de werkzaamheden van de Noord-Zuidlijn meer overlast veroorzaakt dan de trams ooit zullen gaan doen."

Dienstregeling

In de avond van dinsdag 18 april gaat de tram weer Amsterdammers vervoeren en wordt lijn 24 weer opgenomen in de dienstregeling. En dus gaat de tram, die ingesteld werd in oktober 1929, weer definitief rijden.