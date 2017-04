Nieuw fietsplan met bredere fietspade en betaald parkeren

Litjens wil in totaal 54 miljoen euro uittrekken voor nieuwe verbindingen, meer fietsparkeerplekken en opvoeding van de soms wat asociale Amsterdamse fietser. Dat is volgens Litjens hard nodig, want per dag fietsen Amsterdammers in totaal ongeveer 2 miljoen kilometer, oftewel vijftig keer de aarde rond.

In de toekomst zal dat alleen maar meer worden, want de verwachting is dat de stad flink blijft groeien. Wonen er nu zo'n 835.000 mensen in de stad, zullen dat er in 2025 ronde de 906.000 zijn. Het aantal fietsbewegingen zal meegroeien met 10 procent en daarom is er meer ruimte voor de fietser en fiets nodig.

Het nieuwe meerjarenplan van Litjens rust op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en het nieuwe fietsen. De eerste pijler moet ervoor zorgen dat fietsers makkelijker van a naar b kunnen.

Vlakke en gladde fietspaden

Zo wil de stad ervoor zorgen dat fietspaden breder worden. In 2025 moet minimaal 50 procent van alle fietspaden binnen de ring en onder het IJ minimaal 2,5 meter breed zijn. En niet geheel onbelangrijk: de fietspaden moeten vlak en glad zijn, zodat hobbelige ritten tot het verleden gaan behoren.

Ook wil de stad een binnenring voor fietsers aanleggen die loopt van de Marnixstraat naar de Weteringschans en de Sarphatistraat. De route moet een fietsboulevard worden waar de maximum snelheid voor auto's omlaag gaat naar 30 kilometer per uur, zoals dat nu al het geval is op een deel van de Sarphatistraat.

Lees ook: Stadsbestuur wil meer 'fietsvriendelijke' straten

Tweede fietsring

De gemeente gaat ook een tweede fietsring onderzoeken, die loopt van de Bilderdijkstraat, naar de Eerste Constantijn Huijgensstraat, het Museumplein en de Ceintuurbaan. Fietsoversteekplekken op de Stadhouderskade moeten ter hoogte van het Rijksmuseum en het Vondelpark veel meer ruimte bieden aan fietsers.

Fietsers kunnen verder vrijwillig meedoen aan fiets-chip-pilot. De chip in de fiets communiceert met bepaalde slimme stoplichten en daardoor krijgt de fietser op kruispunten sneller een groen licht.

Fietsverbindingen met Zuidoost

Maar fietsers moeten met het plan ook meer directe routes krijgen, bijvoorbeeld in het project de Sprong over het IJ: een fietsverbinding van en naar Noord. Maar ook Zuidoost wordt met de fiets beter bereikbaar en in verband met de ondertunneling van de A10 Zuid moet er gekeken worden naar goede nieuwe fietsverbindingen met de Zuidas.

De tweede pijler van het nieuwe fietsbeleid van Litjens is fietspakeren. Op een aantal hotspots in de stad, zoals de Jordaan, de Pijp en Oud-West is het zo druk dat het parkeren van een fiets steeds moeilijker wordt. Maar ook in drukke woongebieden en het centrum is dat het geval.

Betalen

Om parkeerproblemen te verhelpen wil de gemeente zogenaamde Bike&Walk plekken aanleggen. Fietsers stallen hun fiets net buiten het drukke gebied en gaan dan te voet verder. Op het Rembrandtplein is inmiddels een pilot gestart met fietsparkeren rondom het plein, in plaats van erop. Ook wordt er gekeken naar een pilot waarbij er populaire plekken in de stad betaald moet worden voor een fietsparkeerplek.

Er komt meer ruimte in fietsrekken door een eenmalige grote schoonmaakactie van de gemeente in samenwerking met de stadsdelen. Binnen de ring, ten zuiden van het IJ moet dat zo'n 50.000 plekken opleveren. Vanwege alle kratjes, fietstassen en bakfietsen wordt er ook geëxperimenteerd met alternatieve rekken.

Lees ook: Fiets in binnenstad nog maximaal zes weken stallen

Rembrandtplein

Natuurlijk worden er ook nieuwe stallingen gebouwd. Zo komt er mogelijk een nieuwe stalling in de buurt van het Rembrandtplein en de Munt. Maar ook wordt er gekeken naar stallingen bij het Tolhuisplein, in de Pijp en het Weesperplein. Ook zijn er in drukke gebieden plannen voor buurtstallingen zodat bewoners hun fiets veilig kwijt kunnen.

Tot slot wil de wethouder dat Amsterdammers overstappen op wat hij noemt 'het nieuwe fietsen'. Zo vindt de wethouder dat fietsers wel wat aardiger voor elkaar mogen zijn. "Elkaar de ruimte geven kan het verschil maken tussen een stressvolle en een ontspannen rit", zo staat in het plan.

Een gedragscampagne zou moeten zorgen voor meer sociale fietser. Een van de campagnes moet fitte fietsers bijvoorbeeld aanmoedigen om hun fiets in het bovenste rek van een dubbellaagse stalling te zetten. Op die manier blijven de onderste rekken beschikbaar voor mensen die minder kracht hebben.

Stoplichten

En mogelijk komt er een einde aan een grote ergernis van veel fietsers: eindeloos voor een stoplicht wachten als het hard regent of sneeuwt. In Rotterdam komt een proef met regensensoren bij stoplichten. Regent het, dan krijger fietsers vaker groen. De gemeente besluit na de proef in Rotterdam, of de regensensoren ook naar Amsterdam komen.

Komende week zal wethouder Litjens zijn Meerjarenplan Fiets verder toelichten. Raadsleden zullen op een later moment hun oordeel over de plannen vellen.