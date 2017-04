Van der Laan heeft begrip voor klachten bewoners Wallen over drukte

Vorige week zeiden Wallenbewoners in het AT5-nieuws dat de grens wat drukte betreft nu voor hen bereikt is. "Het is te druk, je kunt nu al bijna over de hoofden lopen en dan moet het nog Pasen en zomer worden. Zoveel dronken mensen en grote groepen stevige Engelsen. In zo'n menigte kan de politie toch niet veilig werken?"

Burgemeester Van der Laan snapt hun zorgen. "Er hoeft maar dat te gebeuren en er kan paniek ontstaan in de menigte, en als je zo opgekropt staat, dan is dat gevaarlijk en onveilig. Het is bovendien ook oncomfortabel. Dit is niet leuk meer."

Volgens Van der Laan kan er in zulke extreme gevallen direct worden opgetreden: "De politie mag op mijn gezag zeggen: nu mag die en die straat dicht want het wordt gewoon gevaarlijk."

Matrixborden

De bewoners willen structurele maatregelen. Zij pleiten bijvoorbeeld voor permanente matrixborden met informatie, zoals tijdens Sail. Van der Laan is daar terughoudend in.

"Je kan met moderne techniek van crowd managment dingen veiliger maken. Er is alleen een basisprobleem: als de kraan openblijft, en er komen steeds meer mensen bij, dan kun je managen wat je wil, maar het is gewoon te vol."

"Als je nou groepen gaat maximeren, of je gaat openingstijden maken voor bepaalde straten, en vergunningen geven voor bepaalde tijden, dan ben je eigenlijk bezig van Amsterdam een groot museum te maken. Dat heeft het voordeel dat je elkaar minder dwars zit, maar het nadeel is dat je eigenlijk de strijd opgeeft. De vraag is of je daaraan moet toegeven."

Fundamentele keuze

Volgens Van der Laan staat de stad nu voor een fundamentele keuze: "Elke zaterdag krijg ik van de politie informatie hoe het in de Kalverstraat is, het is heel vaak zo dat als ze een winkel in zijn gegaan, dat ze er niet meer uit kunnen omdat er te veel mensen op straat lopen. Het is dus niet alleen de Wallen, het is ook de Kalverstraat en de Nieuwendijk."

"We moeten nu een heel goed gesprek als Amsterdammers met elkaar voeren, bewoners en ondernemers, over de vraag: wat voor stad willen we zijn. Alle voor- en nadelen op een rijtje zetten en dan keuzes maken, en dan ook nog intelligente, technologische oplossingen daarbij betrekken, maar het is een gesprek van iedereen."