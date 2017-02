Autoverkeer richting IJburg gestremd na ongeluk met tram

Het lijkt er op dat de auto op de parallelbaan reed en linksaf wilde slaan.

Mogelijk zag de bestuurder de tram over het hoofd waarna hij in de flank werd geraakt door de tram. De bestuurder van de auto is door brandweerpersoneel uit de auto geknipt en naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets duidelijk. Een passagier van de auto bleef ongedeerd.

Tram 26 rijdt voorlopig niet. Het autoverkeer richting IJburg is door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek volledig gestremd. Een woordvoerder van de politie denkt dat de werkzaamheden niet al te lang meer zullen duren.