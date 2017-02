Zes jaar cel geëist voor woningoverval De Pijp

Een tweede Bulgaar is al veroordeeld voor de woningoverval.

Twee mannen belden op 10 juni 2014 aan bij een woning in de Saenredamstraat in De Pijp. Nadat de bewoonster opendeed, werd ze tegen de grond gewerkt, geslagen en geschopt. Een schoonmaakster die ook in de woning aanwezig was werd samen met de bewoonster in een slaapkamer opgesloten.

De twee mannen gingen er via de achteruitgang vandoor en stapten in een gereedstaande auto. De auto kon door omstanders worden tegengehouden, de nu 30-jarige Bulgaar kon ontkomen. Hij werd ruim een jaar later alsnog in Bulgarije aangehouden. Zijn kompaan werd wel gepakt en is in 2014 al veroordeeld tot vijf jaar cel. Een derde man, de chauffeur van de vluchtauto, werd vrijgesproken.

Slachtoffer hevig getraumatiseerd

Het slachtoffer van de woningoverval kampt nog steeds met de gevolgen van de woningoverval. 'Door het toedoen van meneer is het leven van beide slachtoffers en hun familie volledig overhoop gegooid. Voor de bewoonster van de woning is het een bijzonder traumatische ervaring geweest. Ze is daarvoor nog steeds in behandeling', stelt het Openbaar Ministerie.

De uitspraak volgt op 22 februari.