Woensdag opnieuw zoektocht in Osdorp naar moordwapen liquidatie Justin

Jap Tjong werd vorige week dinsdag in de Prof. R. Casimirstraat doodgeschoten. Woensdag 8 februari werd in de buurt ook al door duikers onderzoek gedaan. De recherche is nog op zoek naar enkele specifieke getuigen. Vlak nadat er schoten klonken in de straat renden er meerdere mensen weg.

Twee dames gezocht

Eén van hen, een man, heeft volgens de politie 'Help, help' geroepen naar twee jonge vrouwen die bij een tramhalte stonden. Met de man heeft de recherche gesproken, maar met de dames nog niet. Zij worden opgeroepen zich te melden. Ook zoekt de politie een man die rond 22.30 uur zijn vuilnis buiten zette. Ook hij zou hebben gesproken met de 'Help, help'-roepende man.

Verder wordt een lichtkleurige auto onderzocht die wegreed na de moord. Het is niet duidelijk of dit de vluchtauto van de daders was, of gewoon de auto van een getuige. Als een getuige zich herkend als bestuurder van die wagen, dan hoort de recherche dat graag.

'Lange Justin'

De politie beschrijft hoe Jap Tjong met meerdere kogels om het leven werd gebracht en spreekt van een liquidatie. Rechercheurs zoeken mensen die meer kunnen vertellen over het leven van deze 'Lange Justin'."'Met wie ging hij om? Had hij problemen? Wie weet meer over het motief van zijn dood?"