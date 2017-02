Binnenvaartschipper slaat overboord in Westelijk Havengebied

De schipper sloeg overboord bij het terrein van Cargill Multiseed, een bedrijf aan de Amerikahaven. Rond 21.45 uur werd de man gevonden. De binnenvaartschipper was op dat moment bezig met het lossen van een schip. Ongeveer 45 minuten later werd het slachtoffer in het water gevonden. Hij is vervolgens door brandweerduikers aan wal gebracht.

Over de toestand van de schipper is nog niks bekend. Hij is door ambulancepersoneel en een traumateam opgevangen en overgebracht naar het ziekenhuis.