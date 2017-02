'Ierse Kinahan-clan onderhoudt banden met Amsterdamse onderwereld'

De Kinahans zouden nauwe banden hebben met criminelen uit de Amsterdamse onderwereld. Zondagavond werd onder meer Gary C. opgepakt op het Rembrandtplein. "Hij is een kopstuk van de Kinahan-clan hier in Ierland. Hij werd buiten het café gearresteerd. Ze worden allemaal vastgehouden vanwege illegaal vuurwapenbezit", vertelt de Ierse journalist Stephen Breen.

Vlak voor de politieactie zondagavond vond er bij Club Smokey een ontmoeting plaats tussen een vijftal mannen. Om onduidelijke redenen liep die ontmoeting uit de hand. "Tijdens de bijeenkomst ontstond er een ruzie. Toen het wapen tevoorschijn kwam is er geprobeerd te schieten, maar het wapen blokkeerde. Het beoogde doelwit is daarop gevlucht", zegt Breen.

De Ierse Kinahan-clan zou zich voornamelijk richten op het importeren van drugs en wapens. Vorig jaar nog werd in Dublin Naoufal F. opgepakt in een huis gelieerd aan de Kinahans. F. wordt binnenkort uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door justitie onder meer verdacht van betrokkenheid bij een mislukte liquidatie in Diemen, eind 2015.