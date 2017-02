'Zware tijden voor laatste homoboekhandel in de stad'

"Het wordt steeds lastiger om het hoofd boven water te houden", vertelt Rietveld aan De Telegraaf. "We leven nu van het geld dat ik er ieder maand in stop. Maar daar kan ik niet eindeloos mee doorgaan."

Samen met andere partijen is hij aan het kijken of en ik welke vorm de boekhandel kan voortbestaan. Sinds half december krijgt de zaak geen boeken meer van het Centraal Boekenhuis, de schappen raken leger en leger.

Vier jaar geleden probeerde Rietveld de winkel nieuw leven in te blazen. De winkel, een instituut in de homescene van de jaren 80, moest moderner. De zaak kreeg een koffiehoek en de plank met porno werd geschrapt.

Geen behoefte

"Ik was ervan overtuigd dat voor een specialistische winkel als deze een klantenkring zou zijn, maar er is geen behoefte meer aan een homoboekhandel."

Voorzitter van het COC, Tanja Ineke, vindt het jammer dat het zo slecht gaat met Vrolijk. "Voor velen is Vrolijk de entree naar de LHBT-gemeenschap, de plek om even te horen wat er voor LHBT'ers te doen is, naar welk café of feest je in elk geval moet gaan. Het is het daarom waard om behouden te blijven."