Oud-wethouder Pauline Krikke burgemeester Den Haag

Amsterdam

Ook Al Ummah-moskee hangt nieuwe beveiligingscamera's op

Steeds meer moskeeën investeren in camerabeveiliging. Aanleiding is de aanslag in Canada, maar ook de spanningen in de moslimgemeenschap zelf spelen een rol. Zo is ook de beveiliging van de Al Ummah-moskee aan het August Allebeplein opgeschroefd.