Stamppot voor Bill Clinton in restaurant Tomaz

De spanning is er nog niet helemaal uit bij de serveerster van Tomaz. 'Het was hem echt inderdaad. Heel erg bijzonder natuurlijk. Echt heel gaaf.'

De kok van het restaurant geeft aan AT5 toe dat hij er eigenlijk niet zo op voorbereid was. 'Ik moest ook even kijken wat ik kón maken. Nou, we doen veel met vergeten groenten, we hebben wat stamppotjes gemaakt. Dat soort dingen.' Echte Hollandse pot voor de voormalig president dus.

Rummikub

Eenmaal binnen bleek Clinton ook van wel in voor een spelletje. 'Hij zei: "Oh, jullie hebben Rummikub. Dat heb ik nog van Barbra Streisand geleerd. Misschien kom ik wel terug om dat een keertje te spelen."

Clinton is in de stad om het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij te bezoeken. Hij neemt daar vanavond een bedrag van 1,8 miljoen euro in ontvangst voor zijn Clinton Foundation. Het goede doel van Clinton wordt jaarlijks met dit bedrag gesteund door de loterij. In 2013 kwam hij ook naar Nederland om het bedrag persoonlijk in ontvangst te nemen.

Lookalike

Eerst is er vooral nog ongeloof en twijfel of het wel de echte Bill Clinton is. 'Is het een stand-in of een lookalike? Uiteindelijk begint bij iedereen wel echt het balletje te rollen van: "Oh, het is hem echt!" Dan zien ze ook dat hij elders in Amsterdam al gespot is en dan inderdaad bij ons binnen komt lopen', zegt de kok. 'Het was echt leuk om het voor hem te doen, hij was erg enthousiast. Maar ik denk dat hij dat altijd wel is', voegt hij er aan toe.