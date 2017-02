Dinsdag moment van de waarheid voor Badr Hari

Het gaat om een celstraf van een halfjaar die Hari boven het hoofd hangt. Toch is het nog maar de vraag of hij dan ook meteen achter de tralies verdwijnt. Het mediacircus begint om precies te zijn 1668 dagen geleden al Hari vast wordt gezet voor de zware mishandeling van zakenman Koen Everink in de Arena.

Daarna wordt Everink vermoord. 'Er loopt dus nu een rechtszaak tegen een andere verdachte van de moord op Koen Everink. Al die zaken lopen nu door elkaar. En de gedachten van mensen lopen ook door elkaar: het belangrijkste slachtoffer van Badr Hari is er niet meer', zegt rechtbankverslaggever van De Telegraaf Saskia Belleman. De aanklacht van de mishandeling is er nog wel. En daarvoor kreeg de vechtsporter begin 2014 een straf voor van 1,5 jaar waarvan een halfjaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Hari gaat in hoger beroep. Maar het hof beslist dat er nog eens een halfjaar bovenop komt en de straf komt uit op 2 jaar. Hari vecht zijn straf opnieuw aan. Voor het laatst dit keer, bij de Hoge Raad. In het geval dat het hof bijvoorbeeld fouten heeft gemaakt, moet de zaak overnieuw. En mocht de Hoge Raad geen reden zien om de zaak over te doen, dan moet de kickbokser alsnog een half jaar de cel in.