Ook Al Ummah-moskee hangt nieuwe beveiligingscamera's op

Het moskeebestuur van de Al Ummah-moskee is al begonnen met het vervangen van de verouderde camera's toen er een molotovcocktail werd gegooid richting een moskee in Enschede. Sinds de aanslag in Canada zijn de maatregelen nog verder aangescherpt, zo houdt een van de moskeegangers tijdens het gebed de wacht.

'Nu bestaan er heel veel zorgen bij moskeebezoekers. Vragen ook als het gaat om, in hoeverre zijn we veilig. Ook na wat er in Quebec is gebeurd. Dat nemen we zeer serieus', zegt woordvoerder van de moskee Khalil Aitblal.

Niet de eerste keer

Het is zeker niet de eerste moskee die extra veiligheidsmaatregelen neemt, ziet ook een beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in camerabewaking. De afgelopen maanden en zeker afgelopen week loopt het storm.

'De ene hoort dat de andere moskee camerabewaking gaat nemen en die volgt het een beetje op. En sommigen die hebben nu al een camerasysteem van tien of vijftien jaar geleden. En dat is qua beeld niet voldoende. En dan stappen ze over naar het nieuwe systeem', zegt Mohamed Serroukh die bij een beveilgingsbedrijf werkt.

Spanningen

Ook spanningen in de islamitische gemeenschap zelf, zoals tussen orthodoxe en niet-orthodoxe moslims, spelen een rol. In de Al Ummah-moskee werd eerder een bejaarde gebedsoproeper mishandeld.

'Naar aanleiding daarvan hebben we gezegd dat we de orde in de moskee zoveel mogelijk willen bewaken. En ook dat is een incident wat we meenemen als het gaat om de maatregelen in de moskee', zegt Khalil Aitblal.

'Kunnen we korting krijgen?'

De moskeebesturen betalen de camerabeveiliging zelf. Om dat te bekostigen wordt er bijvoorbeeld geld opgehaald bij leden van de moskee.

'De meeste vragen die we krijgen dan - dat zit een beetje in onze genen - kunnen we korting krijgen? Kan het wat minder? Dat is de voornaamste vraag. En we kijken toch wel een beetje mee en denken toch wel een beetje mee. Meestal komt het toch wel goed hoor', zegt de medewerker van het beveiligingsbedrijf.