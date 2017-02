'Opgepakte Ier vooraanstaand lid van beruchte Kinahan-clan'

Volgens de Ierse nieuwszender RTE zou het gaan om een 'senior figure' van de Kinahan-clan. Hij werd samen met een andere Ierse man en twee Engelsen uit de bar gehaald. Ze zouden op het Rembrandtplein iemand met een vuurwapen hebben bedreigd.

Volgens RTE is de man een veroordeelde drugshandelaar. De Kinahan-clan is al jaren verwikkeld in een bloedige onderwereldoorlog met een andere clan uit Dublin, de Hutch-clan. De Amsterdamse Naoufal F. zou warme banden onderhouden met de Kinahans.

F. zit momenteel nog vast in Ierland in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte liqudatie van Peter 'Pjotr' R. in november 2015. Een plan van de Kinahans om de Amsterdams-Marokkaanse Naoufal te bevrijden, zou in december zijn verijdeld.

Vorige week werd bekend dat Naoufal F. aan Nederland wordt uitgeleverd.