Afzetting om rokende geldwagen in Centrum

Amsterdam

Amsterdamse vierkante meter in 14 jaar tijd 73 procent duurder

Mensen die in het laatste kwartaal van 2016 een huis kochten in de stad betaalden daar gemiddeld 352.000 euro voor en dat komt neer op 4330 euro per vierkante meter. Een absolute recordprijs, want nooit eerder was een Amsterdams stukje koophuis, van één bij één, zo duur.