Politie valt woning minderjarige wapenverzamelaar binnen

Omwonenden belden rond 15.00 uur de politie omdat zij een meerdere personen op het dak van een appartementencomplex aan de IJdoornlaan zagen lopen. Een van de mannen op het dak zou gezien zijn met een (jacht)geweer.

Toegesnelde agenten, die ondersteuning kregen van de politiehelikopter, troffen niemand meer aan op het dak en stelden een onderzoek in. Zij kwamen uit bij een woning in het appartementencomplex.

Ze traden de woning direct binnen en troffen bij de doorzoeking meerdere legale en illegale wapens aan.

Kruisboog

De politie nam onder meer een kruisboog, valmes en een groot luchtdrukwapen in beslag. De minderjarige eigenaar van de wapens was tijdens de doorzoeking niet thuis, maar werd later op straat aangetroffen. Hij gaf aan dat hij eerder op het dak had gelopen met een luchtdrukwapen en een wapenverzamelaar te zijn. Hij heeft afstand gedaan van de in beslag genomen wapens.

De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie. Die beslist of er een strafzaak of schikking komt. Ook is er met de ouders gesproken over de wapenhobby van de jongen.