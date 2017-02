Amsterdamse hotels zijn voller dan ooit

Januari was altijd de rustigste maand van het jaar, maar het wordt steeds drukker. In 2012 werden er in januari nog 616.080 nachten in een hotel doorgebracht.

"Wat we al een tijdje zien is dat de populaire seizoenen verdwijnen", vertelt Jeroen Slot van OIS. "Het is in alle maanden druk. Het kan ook heel goed zijn dat we het komend jaar elke maand meer dan één miljoen overnachtingen zullen registreren. En dat is nog niet eerder geweest."

Bij Hotel Estheréa valt de toename ook op. Van de 93 kamers was er zondagmiddag nog maar één beschikbaar. "Die hopen we vanavond nog te gaan verhuren", vertelt manager Arjan Janssen. "Gemiddeld is de bezetting tussen de 96 en 99 procent op jaarbasis. Afgelopen jaar zaten we er iets boven, 99,15 procent. Dus dat is heel netjes."

Boven de grens

In 2012 kwam het aantal alleen in juli en augustus boven de grens van één miljoen. Daar kwamen eerst mei en oktober bij, daarna de rest van de zomer en najaar en nu dus ook de winter. Daarmee komen alle maanden boven de één miljoen.

Het totale aantal hotelovernachtingen per Amsterdammer is met ruim dertig procent gestegen, van dertien in 2012 tot zeventien afgelopen jaar. Dat die zich over het jaar spreiden, is een goede ontwikkeling, vindt Amsterdam Marketing.

Helemaal gek

'Het is een mooie stad en er komen nou eenmaal mensen naar de stad', stelt woordvoerder Machteld Ligtvoet. "Dat is een feit. Dus je kunt zeggen, we hebben ze allemaal hier in mei. Maar dan worden we helemaal gek in mei en juni bijvoorbeeld. En het is fijn als je die mensen kunt spreiden over de twaalf maanden die we hebben."

Voor hotelmanager Arjan hoeft het niet nog drukker te worden. "Nee, het is goed zo. We mogen niet klagen en zijn zeer tevreden, maar het is goed zo."