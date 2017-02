Amsterdammers proberen samen woningen Van der Pekbuurt te kopen

De groep is een wooncoöperatie gestart in de hoop korting te krijgen op de grondprijs. Ze hebben zichzelf al een naam gegeven: de Copekcabana. De Co staat voor coöperatie, Pek voor de Van der Pekbuurt en de cabana. "Die staat voor ons eigenlijk voor de exotische dromen van verbouwingen, de binnentuin, et cetera", aldus een bewoonster.

De woningen worden nu tijdelijk verhuurd, maar Ymere gaat ze verkopen. De groep vreest dat de prijzen zo hoog worden dat alleen de rijken het kunnen betalen en heeft daarom een bod gedaan van 5,5 miljoen euro. Niet omdat dit allemaal rijke Amsterdammers zijn, hun inkomen is net te hoog voor sociale huur, maar omdat een Duitse bank ze dit geld wil lenen.

Gebruikelijk model

"In Duitsland is het financieringsmodel waarbij je collectief financiert voor de bouw of de koop van een eigen blok, is een gebruikelijk model", vertelt initiatiefnemer Bas van Vlaenderen. "In Nederland ken je dat niet. Er wordt wel hard aan gewerkt trouwens, maar op dit moment is dat moeilijk."

Of het bod wordt geaccepteerd door Ymere is nog maar de vraag. De marktwaarde ligt namelijk op 7,7 miljoen, bijna twee miljoen euro hoger.