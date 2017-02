Bejaarde vrouw overleden na brand in keuken Marnixstraat

De brand ontstond in de keuken van de woning waar de vrouw op dat moment theewater aan het koken was. Het kokende water kreeg ze over zich heen. Vervolgens vatte de kleding van de bewoonster vlam. Volgens buurtbewoners gaat het om een vrouw van rond de 90 die met ernstige brandwonden met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Er kwamen meerdere ambulances en een medisch traumateam ter plaatse. Er werd een tweede persoon die rook in had geademd gecontroleerd door ambulancepersoneel. De brand in de woning is inmiddels uit.

De brand was in een woning ter hoogte van de Nieuwe Willemsstraat. Door de brand kan tram 3 niet verder. Reizigers moeten rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Rond 10.40 uur meldde het GVB dat tram 3, bus 18 en 21 weer door konden rijden.