Al duizend inschrijvingen voor millennialflatjes

De studio's in het complex zijn gemiddeld zo'n 32 vierkante meter groot. Wassen, werken, sporten en uitrusten op het dakterras: Het kan allemaal. Maar dat doe je als bewoner wel in gemeenschappelijke ruimten, samen met je buren dus.

Kosten

De kosten van een millennialstudio zijn zo'n 900 euro per maand en dat is veel, zegt Rob Boemen van de ASVA Studentenunie. "Het is zeker niet zo dat je particulier initiatief wil beperken. Ik denk alleen dat de enige oplossing is dat er veel meer sociale woningvoorraad wordt gebouwd en dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft. Dat is alleen maar mogelijk door betaalbare huisvesting te creëren en niet studio's van 35 vierkante meter voor 900 euro per maand."

"Het voorziet in een doelgroep van millenials, maar niet iedereen", zegt Peter Heuvelink, directeur van ontwikkelaar AM. Er is er veel vraag naar de woningen en de ontwikkelaar heeft onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid, vertelt Eva Hekkenberg van AM. "Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat we op dit moment al meer dan duizend inschrijvingen hebben op deze plek. Er is absoluut behoefte aan."