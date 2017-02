Regels voor Amsterdamse ontgroeningen aangescherpt

Dat blijkt uit de nieuwe Gedragscode Promotie- en kennismakingstijd voor studentenverenigingen in Amsterdam, meldt Folia. De gedragscode is ondertekend door de Amsterdamse studentenverenigingen, de HvA, de UvA en de VU.

De universiteiten kozen voor een nieuwe gedragscode na verschillende incidenten afgelopen zomer waarbij studenten in het ziekenhuis belandden. In Groningen liep een student hersenletsel op nadat er iemand op zijn hoofd ging staan. In Amsterdam werden drie van de twaalf aspirant-leden van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in een ziekenhuis opgenomen nadat ze moesten zwemmen in de gracht en tussen afval moesten slapen.

Naast het afschaffen van de geheimhoudingsplicht en de drankregels mogen studenten voortaan ook gedurende de hele kennismakingstijd een arts bezoeken 'zonder toestemming van wie dan ook'. Ook mogen studenten niet worden weggestuurd als zij weigeren deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met hun geloofsovertuiging. De gedragscode is op 1 februari ondertekend en sindsdien van kracht.