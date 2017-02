'Barstjes in zwijgplicht motorbendes'

Dat stelt politiecommissaris Pim Miltenburg, in Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van motorbendes, in het AD. In kringen van motorclubs als de Hells Angels, No Surrender en Satudarah en Bandidos geldt een strikte zwijgplicht. Ook uitgestapte ex-leden praten niet openlijk over hun eerdere leven als biker. En al helemaal niet met justitie of politie.

Toch komen er barstjes in de 'omerta', zo merkt hoofdcommissaris Miltenburg. 'Het is nog een klein aantal, maar gelukkig durven leden steeds vaker aangifte te doen.'