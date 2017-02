Blauwe Moskee voor het eerst op slot tijdens gebed

De moskeegangers waren er allerminst verheugd over.

"Ik begrijp niet dat het nodig is", zegt een van de bezoekers. "Ik voel me er ook niet veiliger door." Maar dat gevoel wil het bestuur de biddende moslims juist wel geven. Ze vinden dat de sfeer tegen de islam zo verhard is dat ze tot deze drastische maatregel hebben besloten. Een aanslag in een moskee in Quebec, Canada, was de druppel.

Er is ook kritiek op de maatregel vanuit andere moskeeën. UMMAO, de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken, zegt dat het feit dat de deuren op slot gaan juist afleidt. "Je moet je concentreren op het gebed en dit kan juist paniek zaaien."

Het gebed verliep zonder verdere incidenten.