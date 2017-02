Geschorste brandweerman beschuldigd van discriminatie

De brandweerman is geschorst wegens zijn vermeend racistisch gedrag, een straf waar hij tegen in beroep is gegaan. Hij ontkent alle aantijgingen. "Moeten we nu alweer naar het Kalifaat?", citeerde brandweercommandant Leen Schaap vrijdag in de rechtbank. "Waarmee meneer zijn uitrukgebied bedoelde waar hij mensen hulp moet verlenen."

Gewaardeerde collega

"Hij is een bijzonder goed brandweerman, wordt zeer gewaardeerd binnen de brandweer", zegt advocaat Karen de Bie. "En hij wordt nu in een oneigenlijke discussie betrokken waar hij helemaal niets mee te maken heeft."

Commandant Schaap was in een rapport onlangs keihard over de bedrijfscultuur binnen de brandweer. Er zou veel gediscrimineerd worden.

De Bie verdenkt Schaap ervan een voorbeeld van discriminatie te zoeken om zijn beweringen in het rapport te staven. ''Dat lijkt zeer aannemelijk. De vorige commandant heeft namelijk al in april vorig jaar gezegd dat mijn cliënt geen enkel verwijt valt te maken voor wat voor racistisch gedrag of uitlatingen dan ook."

Bevestigd

Een suggestie die Schaap verwerpt. "Ik ben naar de kazerne toegegaan, heb met mensen gesproken want ik wilde het toetsen. Mensen bevestigen dit beeld, zo is hij. Dit is gebeurd. Dit zijn zijn uitlatingen."

Het onderzoek naar de racistische uitlatingen is nog in volle gang, de brandweerman is tot die tijd geschorst. De rechtbank laat voor 17 februari of alsnog weer aan de slag kan.