Dakloze verblijft in papiercontainer

De man had donderdag al een medewerkster van een bedrijf laten schrikken. Zij kwam papier brengen naar de container op de Nieuwpoortkade toen de man er onverwachts uit sprong. Op de container stond wel dat die alleen bestemd was voor papier van het bedrijf in kwestie, maar daar had de man dus geen boodschap aan.

Op Facebook meldt de politie dat de container vrijdag weer openstond en dat de medewerkster opnieuw gerommel hoorde. De politie heeft hem gesommeerd om uit de container te komen. Daarna kreeg hij een boete. De politie vindt dat de man zichzelf in gevaar heeft gebracht. "Hij had wel in de papierversnipperaar terecht kunnen komen."