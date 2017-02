Omstreden Ship Happens begint met terugbetalen

Dagenlang op de Noordzee in een luxe cruiseschip feesten. Dat was het idee achter het festival Ship Happens, dat organisator Meubel Stukken al in 2014 aankondigde.

Binnen een week waren alle kaartjes verkocht. Het bedrijf – bekend van het feest Valtifest – liet geïnteresseerden aanbetalingen van 250 euro doen om een hutje te reserveren.

Het festival had al in 2016 moeten plaatsvinden, maar nadat er drie ton binnengehaald was met de kaartverkoop bleef het opeens opmerkelijk stil. Uit de weinige communicatie die er was, bleek dat het festival een jaar uitgesteld werd. Ook de huur van een hut ging omhoog en de trip werd een dag ingekort.

Op de klippen

Voor zo'n 160 bezoekers was de voorpret daarmee wel verpest. Zij wilden hun geld terug. Maar ook dat ging niet zo makkelijk. De organisator leek met de noorderzon vertrokken. Telefoons werden niet opgenomen en bij het kantoor gaf niemand thuis.

Vorige maand kwamen verhalen in de media over financiële problemen bij Meubel Stukken. Er zijn betalingsachterstanden bij zowel artiesten als bezoekers. Het Parool beschreef hoe er verlies was gemaakt met Valtifest en veertig van de zestig artiesten nog op geld wachtten.

Aftaaiers

Pas na die media-aandacht, liet Meubel Stukken weten dat ze gehoor wilden geven aan de terugbetalingsverzoeken voor Ship Happens. "Laten we zeggen dat we voor het eind van de maand die mensen tevreden stellen", zei organisator Peter van der Meulen voor de camera van AT5.

Die belofte is niet nagekomen, want vrijwel alle klanten die hun geld terugvroegen waren 1 februari nog geen stap verder. Wel stuurde de organisator gisteravond een mail naar alle bezoekers, doorspekt met nautisch jargon. "We zijn inmiddels begonnen om de aftaaiers hun aanbetaling terug te storten. We doen dit op volgorde van afzegging", schrijft Meubel Stukken.

Van wal

"Ship Happens heeft op dit moment te weinig geld in kas om alle terugbetalingen in een keer terug te storten. Een groot deel van de inkomsten zijn inmiddels al in de (pre-)productie van Ship Happens gaan zitten. Denk daarbij aan promotie-, productie-, kantoor-, juridische-, administratie-, reiskosten etc. etc.."

De organisatie probeert de bezoekers 'aan boord' te houden zodat het festival toch 'van wal kan steken'. Hoewel er volgens Meubel Stukken maar een klein deel van de 'passagiers' afhaakt, durven ze op dit moment toch niet het contract met de rederij te ondertekenen. Daarom heeft de organisator het festival opnieuw uitgesteld, dit keer tot mei 2018.

Voordeel

Er zit volgens Meubel Stukken wel een voordeel aan dat uitstel. Omdat de huur minder hoog is, kan het schip een dag langer op zee blijven. 'We denken dat het zonde is om op dit moment af te taaien, zeker als je al zo lang hebt gewacht', schrijven ze aan de bezoekers.

Van der Meulen en Meubel Stukken zijn vandaag niettemin onbereikbaar voor AT5. Gedupeerden die zich verzamelden op Facebook lijken wel optimistisch. Binnie, die de groep Het schip ingaan met Meubel Stukken begon, heeft goede hoop dat ze haar geld nu eindelijk terug gaat zien.