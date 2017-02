Eigenaar ijszaken opent Dunkin' Donuts aan Nieuwendijk

De ondernemer, Amba Daoud, die de zaak gaat exploiteren zit ook achter de ijs- en nutella-winkels Ice Bakery en Duo Penotti Amsterdam. In de komende vijf jaar moeten er nog 25 filialen worden geopend in Nederland. Nog dit jaar worden er meerdere geopend. Het filiaal dat in maart wordt geopend komt op Nieuwendijk 147.

Wereldwijd telt het concern 12.000 vestigingen in 45 landen. In 1950 werd het Amerikaanse Dunkin' Donuts opgericht in Quincy, Massachussetts.

Het bedrijf was eerder in Nederland gevestigd. In 2000 sloten alle vijf vestigingen hun deuren. Er kon toen geen investeerder worden gevonden.