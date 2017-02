Burgemeester volgende week om tafel met moskeeën over veiligheid

Het gesprek, waarvoor een zestigtal moskeeën is uitgenodigd, vind plaats naar aanleiding van een aanslag op een moskee in Quebec. "Na Charlie Hebdo spraken we met media in de stad, na de Bataclan met poppodia. In dat licht worden zij ook uitgenodigd en gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar heel veel kunnen we niet doen, een aanslag kan iedereen treffen", stelde Van der Laan donderdagmiddag.

"Moskeeën gaan verschillend met de situatie om", verklaart PvdA-Raadslid Sofyan Mbarki. "De ene moskee is wat alerter dan de ander. Ik denk vooral dat het belangrijk is om met de gemeenschap in gesprek te blijven en ze waar nodig te ondersteunen. De kans op een aanslag is reëel, dus we moeten niet wegkijken als ook de islamitische gemeenschap behoefte heeft aan ondersteuning."