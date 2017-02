Amsterdamse 'topcrimineel' Naoufal F. komt terug naar Nederland

Justitie wil F. voor 'verschillende delicten' naar Nederland dalen, waaronder een mishandeling in Amsterdam in 2012 en een mislukte moordpoging in Diemen in 2015. Eerder werd Naoufal F. in verband gebracht met de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012.

F. werd in april 2016 aangehouden in een woning in Dublin, die wordt gelinkt aan de Marokkaanse onderwereld in Amsterdam. Ook zou er een verband zijn met de gewelddadige Kinahan-clan. Deze clan zit in een gewelddadige strijd verstrikt tussen Ierland en Spanje. Hoewel F. werkloos is, had hij een horloge om van ruim 40.000 euro en droeg hij schoenen van 800 euro toen hij werd opgepakt.