Van der Laan voor het eerst bij raadscommissie na bekendmaking ziekte

Vooraf aan de raadscommissie nam Van der Laan de fractie- en raadsleden apart, omdat voor veel van hen ook de eerste keer was dat ze de burgemeester zagen sinds bekend werd dat hij ernstig ziek is.

"Daarna kwam hij de gewoon de zaal in en ging stoïcijns vergaderen, alsof er niks gebeurd was. Dat is misschien ook zijn manier op hiermee om te gaan", vertelt AT5-verslaggever Waldy van Geenen.

Wil van Soest, raadslid voor de Partij van de Ouderen, sprak tijdens de antwoorden van de burgemeester nog dwars door hem heen. Nadat de voorzitter ingreep kon Van der Laan verder met het beantwoorden van de vragen.