Rechter beslist nog niet over maatregel 'taxironselaars'

De advocaat van de gemeente Haarlemmermeer zei dat er zo'n 144 overlastgevende taxironselaars zijn. "De zogenoemde ronselproblematiek werd erger sinds 2015, toen brak de hel los." Hij noemde meerdere incidenten. Zo zou er onder meer een buschauffeur van Connexxion door een ronselaar op zijn hoofd zijn geslagen.

Het beveilgingsbedrijf dat actief is op het plein voor Schiphol heeft tientallen keren aangifte gedaan tegen de taxironselaars. Vijftien keer ging het om mishandeling. De namen van de ronselaars die het kort geding aanspanden zouden volgens de advocaat veelvuldig in de dossiers over verstoring van de openbare orde voorkomen.

De advocaat van de taxichauffeurs vond dat er geen sprake was van 'illegale taxichauffeurs' of ronselaars. Hij stelt dat de chauffeurs niets doen wat niet mag en verwees naar eerdere uitspraken van het gerechtshof. "Deze zijn in strijd met de nieuwe APV." Ook vroeg hij zich na het horen van de incidenten af "of alles echt zo is gegaan".

De rechter heeft donderdag nog geen uitspraak gedaan. Wanneer die uitspraak komt is niet bekend gemaakt. Andere taxichauffeurs voerden donderdagochtend actie, omdat ze willen dat het ronselen verboden wordt.