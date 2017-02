Bliksemstages om tekort hbo-verpleegkundigen in wijkzorg terug te dringen

Die hbo'ers zijn nodig om mbo'ers aan te vullen en de zorg te coördineren. De UvA probeert deze week met bliksemstages de functie te promoten.

Op dit moment zijn er in Amsterdam rond de 170 fulltime hbo-verpleegkundigen werkzaam in wijkteams. Er is nu al een tekort van 30 man. Het SIGRA, de overkoepelende organisatie van zorginstellingen in de stad, vreest dat dit tekort binnen twee jaar zal verdubbelen. Voornamelijk omdat het geen populaire keuze is op het hbo.

Community-care

"Studenten kiezen veelal voor het ziekenhuis en denken dat dat het meest aantrekkelijke is van verpleegkunde, weinig kiezen voor de wijk, slechts vijf procent ziet de wijk als een aantrekkelijk beroepsperspectief", vertelt docente verpleegkunde Margriet van Iersel.

Vanwege het lage percentage heeft de UvA nu de community-care-week. Hierin zijn studenten verplicht een dag mee te lopen met een wijkverpleegkundige. Net als Tessa: "Ik dacht eigenlijk: het is hetzelfde als een verpleeghuis alleen dan bij de mensen thuis. Ouderen wassen en niet uitdagend."

Ander werk

Maar het werk van een hbo-verpleegkundige is anders dan dat van een mbo'er, legt Van Iersel uit. "Voor de hbo'er is er een andere taak. Zorgen dat de verschillende disciplines in een netwerk goed samenwerken en een wijkgerichte aanpak tot stand brengen."

Wijkverpleegkundige Nikki Kroon vertelt over haar werk: "Elke deur die je open doet, opent een nieuwe wereld en dan moet je kijken hoe je problemen moet oplossen, je ontmoet veel etniciteiten en je hebt te maken met mantelzorgers en families."

Na de bliksemstage bij Nikki is Tessa in elk geval om: "Ik denk wel dat er een kans is dat ik dit werk ga doen. Vooral als ik stage ga lopen in de wijk en andere studenten dat ook doen. Dan passen ze hun idee over de wijkverpleging wel aan."