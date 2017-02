Wietknipper moet getuigen in hoger beroep Staatsliedenbuurt

De wietknipper zou begin 2013 in de gevangenis via briefjes hebben gecorrespondeerd met Adil A. De briefjes werden later onderschept door de recherche. Daarop viel onder meer te lezen: 'Willen mij aansmeren terwijl ik niks mee te maken heb. Kk-lijers. Dit gaat om m'n leven. Niet via telefoon praten of met mensen die er niet bij waren. Veel haters’.

Adil A. werd in 2015 veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Daarbij kwamen twee jonge Amsterdammers om het leven. Twee motoragenten ontsnapten aan de dood, nadat ze waren beschoten met automatische wapens. Adil A. heeft betrokkenheid altijd ontkend. De Amsterdammer stelt dat hij niet in de buurt van de moorden kon zijn, omdat hij op dat moment wiet aan het knippen was in een woning in Amsterdam-West.

Hij verklaarde vanmorgen dat hij in het begin van zijn detentieperiode in de Bijlmerbajes iemand tegenkwam die ook in het wiethok aanwezig was op de avond van de liquidaties. 'Ik vroeg hem of hij voor mij wilde getuigen en heb hem doorverwezen naar mijn advocaat.' A. wil nu dat deze man wordt gehoord als getuige, omdat sommige teksten op de briefjes van de wietknipper afkomstig zijn. A. zegt dat dat is af te leiden uit de verschillende handschriften.

Handschriftonderzoek

Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou Adil A. met de briefjes de getuige hebben willen beïnvloeden om zo een ontlastende verklaring van hem te krijgen. Het OM gelooft niets van het verhaal en wijst erop dat A. eerder tegenover de rechtbank heeft verklaard dat hij de briefjes zelf had geschreven. 'Ik vind het maar een onduidelijk verhaal', zo stelde de advocaat-generaal. A. antwoordde daarop: 'U bent toch het Openbaar Ministerie? U kunt het toch uitchecken? Doe een handschriftonderzoek.’

Nieuwe advocaat

Het hoger beroep in de ‘Staatsliedenbuurt-zaak’ zou officieel 21 maart van start gaan, maar gisteren werd bekend dat Rutger Lonterman, de advocaat van mede-verdachte Anouar B. de verdediging heeft neergelegd. Het hof liet vandaag weten nog steeds op 21 maart van start te willen gaan met de inhoudelijke behandeling. Anouar B. heeft tot einde volgende week de tijd gekregen om zelf een nieuwe advocaat te vinden.