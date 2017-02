Alleen nog maar regenbier bij brouwerij De Prael

In het oude postsorteercentrum aan de Nieuwe Hemweg in de Houthavens wil de brouwerij een speciale installatie bouwen.

In totaal moet er 200.000 liter regenwater opgevangen worden om voldoende bier te kunnen brouwen. Een ambitieus plan, vertelt directeur Arno Kooy tegen De Telegraaf.

De Prael zit nu nog alleen op de Wallen, maar daar kan nu al niet meer genoeg bier gebrouwen worden om aan de vraag te kunnen voldoen. "Een deel van ons bier wordt nu noodgedwongen bij Lindeboom in Midden-Limburg gebrouwen. Daar stoppen we mee. De Houthavens wordt onze tweede vestiging. We blijven dus ook in de binnenstad brouwen", vertelt Kooy.

Proeflokaal

De Prael brouwde al eerder een regenbiertje: Code Blond. Dat bier werd zo'n groot succes dat de brouwerij besloten heeft om helemaal over te stappen.

Hoewel de nieuwe brouwerij pas over een half jaar in bedrijf gaat, opent er volgende week al wel een nieuw proeflokaal in de Houthavens.