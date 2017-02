Huurders woest om aanstaande sloop Jeruzalem-woningen in Oost

De woningen in Jeruzalem zijn volgens Rochdale niet meer van deze tijd. Huurders met een vast huurcontract krijgen een andere woning toegewezen. Maar mensen die er tijdelijk een huisje huren staan straks op straat. En die groep huurders is boos. 'Ik had het anders gehoopt ja, En ik ben teleurgesteld', zegt Robert, één van de tijdelijke huurders.

'In plaats van dat het een start moet zijn voor de wooncarrière sta je weer op nul. Ten eerste vind ik dat er meer betaalbare woningen moeten komen in de stad, en vooral voor de tijdelijke huurders. Daar moet verantwoordelijkheid voor genomen worden.'

Rochdale

Maar wat Rochdale betreft hebben de tijdelijke huurders geen poot om te staan. Ze zijn van tevoren gewaarschuwd, zegt een woordvoerder. 'Wij zeggen ook afspraak is afspraak. We maken vooraf de voorwaarden heel duidelijk. En ik begrijp niet waarom dit gebeurd. En ik denk dat deze mensen het gaan verpesten voor de mensen die wel blij zijn dat ze in de tijdelijke verhuur kunnen zitten.'

Maar niemand wordt blij van een tijdelijke huurwoning, stelt Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen: 'Tijdelijk wonen is geen wonen. Met wachtlijsten van 15 jaar is het flexwonen of niet wonen. En wij willen dat de huurrechten voor iedereen gaan gelden en dat niemand op straat komt te staan. En daarom steunen we de actie ook van harte.'