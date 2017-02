Tientallen chauffeurs protesteren op Schiphol tegen ronselaars

De gemeente wil met nieuwe maatregelen een einde maken aan de onrust op de taxistandplaats. Door de concurrentie tussen het grote aantal taxi's op Schiphol komt het vaak voor dat toeristen bij aankomst op Schiphol van alle kanten, soms op agressieve wijze, door ronselaars worden benaderd voor een taxirit.

Boete

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is aangepast, waardoor er plekken aan zijn te wijzen waar het aanbieden van taxidiensten verboden wordt. Bij overtreding van het verbod volgt een boete van 350 euro. Bij meerdere overtredingen kan het oplopen tot 1500 euro en het in beslag nemen van de auto.

Maar de ronselaars zelf denken ondanks de kritiek bij het kort geding morgen een goede kans te maken. 'Als de rechter ons ongelijk geeft, dan moeten we ons eerst even beraden over wat we het beste kunnen doen. Maar we zullen waarschijnlijk voor een proefproces gaan', zei een chauffeur maandag. 'Dus een boete aannemen en dan kijken hoe het daarna verloopt.'