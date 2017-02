Bejaarde vrouw gewond bij woningoverval Amsterdam Noord

De vrouw lag in de nacht van 24 op 25 januari te slapen toen ze wakker werd van geluid. Dit geluid blijkt afkomstig te zijn van een man die haar woning in de Schermerstraat is binnengedrongen en op zoek is naar waardevolle spullen



Als de overvaller de slaapkamer van de vrouw binnenkomt vliegt hij haar direct aan. Hij mishandelt de vrouw, die hierbij gewond raakt aan haar arm en hoofd. Ze moet later worden behandeld in een ziekenhuis.



De overvaller gaat er na de mishandeling vandoor. Vermoedelijk heeft hij niks buitgemaakt. Van de dader is helaas alleen een summier signalement beschikbaar. Het gaat om een man met een lichte huidskleur en een hoofddeksel. Volgens het slachtoffer rook hij vies.

Vuistslag

"De vrouw heeft een flinke vuistslag in haar gezicht gekregen", stelt politiewoordvoerder Ellie Lust. "Ze is weer thuis, maar als je zoiets meemaakt slaap je natuurlijk niet rustig meer."

Ondanks het late tijdstip, de overvaller sloeg rond 3.00 uur toe, hoopt de politie toch op getuigen. "Mocht iemand deze man al eerder hebben zien lopen, horen wij dat natuurlijk graag."