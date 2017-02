Beschoten coffeeshop The Power blijft dicht

The Power werd vorig jaar twee keer beschoten, bij een derde beschieting werd de woning boven de zaak ook geraakt. De politie concludeerde na onderzoek dat de beschietingen niets met de eigenaar te maken hadden, burgemeester Van der Laan besloot de zaak met het oog op de openbare orde in de straat permanent te sluiten.



Vorig jaar en het jaar daarvoor werd een reeks coffeeshops in de stad beschoten. Van alle coffeeshops die werden beschoten, is The Power de enige die voorgoed moest sluiten. Andere shops mochten de deuren, na een beleidswijziging, weer openen mits ze een contract ondertekenden waarin ze beloofden veiligheidsmaatregelen te nemen en 'relevante informatie' te delen met politie.

Unieke situatie

Volgens de gemeente was er, in het geval van The Power, echter sprake van een unieke situatie. Hier was de eigenaar het niet mee eens, waarop een kort geding volgde. De rechter oordeelde echter in het nadeel van de coffeeshop. 'De exploitant heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hem geen verwijt kan worden gemaakt in deze zaak', aldus de uitspraak.