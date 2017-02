Vrienden 25-jarige Justin snappen niks van moord

Veel mensen kenden Justin wel. Gewoon van de straat, festivals, uitgaan of omdat ze samen opgroeiden in Osdorp. Hij had de bijnaam 'Lange'.

Verbazing

'Hij was altijd in de buurt', zegt een vriend. Hij stond perplex toen hij het nieuws hoorde. 'Ik hoorde gisteren de helikopter, maar had niet kunnen denken dat het om hem ging.'

Hij is heel verbaasd dat Justin het slachtoffer van een liquidatie lijkt te zijn. 'Nee, hij was helemaal niet bij dit soort dingen betrokken', zegt hij. Ook andere vrienden uiten hun ongeloof. Ze kunnen zich niet voorstellen dat hun vriend een zware crimineel zou zijn.

Geen zware crimineel

Mensen omschrijven Justin als een 'goeie gozer' die z'n scooter stopte om een praatje te maken als hij je tegenkwam. Bij een foto van Justin die op Snapchat verstuurd werd, staat 'Rest in peace, Justin. Gone too soon'. Anderen beschrijven hoe hij nog niet zo lang geleden vader was geworden.

Ook de politie kent de geboren Amsterdammer niet als zware crimineel. Hij was wel een bekende, maar niet vanwege grote vergrijpen.