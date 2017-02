Mogelijk fusie tussen Weesp en Amsterdam

Vorige week was er een gesprek tussen bestuurders uit Weesp en Amsterdam over ambtelijke samenwerking of zelfs een fusie. "Dat is een prima gesprek geweest", zegt een woordvoerder van onze buurgemeente.

Uit onderzoek naar de bestuurskracht van Weesp bleek onlangs dat de gemeente met een kleine 20.000 inwoners het in de toekomst niet meer op eigen kracht aankan. Daarom worden nu twee opties onderzocht. Samenwerken dan wel fuseren met Amsterdam of de gemeente Gooise Meren.

In het gesprek met het Amsterdamse college bleek dat er ruimte was voor de toekomstplannen. "Maar het is heel vers, alles ligt nog open", benadrukt een woordvoerder. Eerst wordt in een nieuw onderzoek bekeken welke constructie het beste zou zijn voor Weesp.

Uitwijken naar Weesp

Als de keuze op een fusie met Amsterdam valt, wat hebben Amsterdammers daar dan aan? "Best veel", zegt de voorlichter. "Weesp is prachtig, het is een heel mooie historische stad. En Amsterdam wordt overspoeld met toeristen, dus Weesp is een prachtplek waar zij naar uit kunnen wijden."

De potentiële uitbreiding van het Amsterdamse grondgebied biedt helaas geen oplossing voor de problemen van zwangere Amsterdamse vrouwen die niet in eigen stad kunnen bevallen. "Weesp heeft geen ziekenhuis", zegt de woordvoerder. "Wel een station, het is goed bereikbaar."