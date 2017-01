Rolluiken Stopera dicht voor boze erfpachters

De erfpachters demonstreren tegen de forse verhoging van de canon. Er was opgeroepen om om vijf uur naar het stadhuis te komen. Intussen was er ook een informatiemarkt aan de gang op de eerste verdieping over de nieuwe regeling. De demonstrerende erfpachters wilden daar graag naartoe om in gesprek te gaan met de wethouder. Maar op het moment dat een grote groep naar boven gingen werden de rolluiken dicht gedaan.

Een woordvoerder van de gemeente zei in een eerste reactie dat het anders te druk zou worden op de markt. Maar de demonstranten vonden het een bewijs dat de wethouder überhaupt niet meer in gesprek wil gaan. Ze scandeerden leuzen om nog eens duidelijk te maken wat ze zien in de nieuwe erfpachtplannen: "Weg ermee! weg ermee!"

Een half uur later gingen de rolluiken toch weer open. Het is nog onduidelijk of de informatiemarkt nu nog gaande is en of de wethouder nog met de erfpachters in gesprek gaat.