Zorgen over werkzaamheden Ferdinand Bolstraat

Thomas Milo woont in de straat en maakt regelmatig zelf beelden van de sloopwerkzaamheden. Wat hem opviel was dat er vaak veel kracht bij kwam kijken. "Het klinkt misschien overdreven, maar ik had het gevoel dat mijn huis kon instorten."

In de straat zijn sensoren geplaatst die de waargenomen trillingen meten. Als de norm wordt bereikt gaan de lampen branden en moeten de werkzaamheden worden aangepast. "Die sensoren worden genegeerd', stelt Milo. 'Die staan rood te knipperen. En de machinisten kunnen het niet eens zien."

Morgen zal er in de Stopera over het onderwerp worden vergaderd. De PvdA wil namelijk weten wat er wordt gedaan om de angst bij bewoners weg te nemen. Voor Thomas Milo is het al te laat. "De schade is al aangebracht."

De gemeente laat weten de trillingen en geluidsoverlast te betreuren. Er zijn geen meldingen van schade binnengekomen. Mocht dit toch het geval zijn, dan komt deze voor rekening van het stadsdeel.